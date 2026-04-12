12 Nis 2026 08:19

Pakistan: İran ve ABD’nin görüşlerini yakınlaştırmak için çabalarımız sürüyor

Pakistan Dışişleri Bakanı, İran ile ABD arasındaki görüş ayrılıklarını azaltmak için çabalarını sürdürdüklerini açıkladı.

El Cezire’nin aktardığına göre Bakan, tarafların ateşkes anlaşmasına bağlı kalmaya devam etmesini umduklarını belirtti.

Bakan, ABD ve İran heyetlerinin birkaç tur müzakere gerçekleştirdiğini ve bu görüşmelerin bu sabah sona erdiğini ifade etti.

Ayrıca Pakistan’ın, iki tarafın tutumlarını yakınlaştırmak için arabuluculuk faaliyetlerine devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan, Washington’un “aşırı talepleri” nedeniyle Tahran ile anlaşmaya varılamadığı ve ABD heyetinin bu sabah İslamabad’dan ayrıldığı bildirildi.

News ID 1935921
Azar MAHDAVAN

