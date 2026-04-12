70 ülkeden “Sumud Filosu” Gazze’ye doğru yola çıkıyor

Uluslararası aktivistlerden oluşan “Sumud Filosu”, Barselona kıyılarından Gazze Şeridi’ne doğru yola çıkmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 70 ülkeden 1000’den fazla siyasi aktivistin yer aldığı filo, Gazze’ye yönelik ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlıyor. Bu girişim, son bir yıl içinde düzenlenen ikinci benzer organizasyon olma özelliğini taşıyor.

Filoda yer alan gönüllüler, hareket öncesinde gemilerde taşınacak yardımları sergiledi. Yardımlar arasında gıda ve tıbbi malzemelerin yanı sıra, çocuklar için okul çantaları ve kırtasiye ürünleri bulunuyor.

Daha önce Eylül 2025’te düzenlenen benzer bir organizasyonda 42 tekne ve 462 kişi yer alırken, bu yılki katılımın önemli ölçüde arttığı ifade edildi.

Filo sözcülerinden Pablo Castia, girişimin temel amacının Gazze’deki duruma dikkat çekmek, uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırmak ve deniz ile kara yoluyla insani yardım koridoru açılmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Castia ayrıca, son dönemde İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukayı sıkılaştırdığını, yardım girişlerini kısıtladığını ve bölgedeki durumu daha da ağırlaştırdığını savundu.

Organizatörler, bu girişimin uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştirildiğini ve Filistinli sivil toplum kuruluşları, hukukçular ve güvenlik uzmanlarıyla koordinasyon içinde yürütüldüğünü vurguladı.