Halkın haklarını savunmaya devam edeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada ülkenin ulusal çıkarlarına vurgu yaptı.

Arif, İslam Devrimi Liderinin toplum kesimleri arasındaki birlik mesajına atıfta bulunarak, bu dayanışmanın ülkenin ilerlemesi ve halkın haklarının korunması için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

İran hükümetinin, Hürmüz Boğazı’ndaki güçten savaş tazminatlarının takibine kadar geniş bir yelpazede kararlılıkla hareket ettiğini ifade eden Arif, “Halkın hakları konusunda taviz vermeyeceğiz” mesajı verdi.

Arif, bu yaklaşımın “güçlü bir İran” hedefi doğrultusunda verilen bir taahhüt olduğunu vurguladı.