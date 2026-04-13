Washington–Tahran görüşmelerinin ikinci turu olacak mı?

Wall Street Journal, ABD ile İran arasındaki ikinci tur görüşmelerin birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini yazdı.

Gazetenin aktardığına göre, tarafların son günlerdeki sert açıklamalarına rağmen diplomasi kanalları hâlâ açık bulunuyor. Ayrıca bölge ülkeleri, tansiyonu kontrol altına almak ve daha fazla gerilimi önlemek için ABD ve İran’ı yeniden masaya döndürme konusunda acele ediyor.

Bu gelişmelere paralel olarak, Arab News Pakistan muhabiri Vasim Abbasi de diplomatik kaynaklara dayanarak şu iddiada bulundu:

“Bir sonraki aşama için ilerleme işaretleri görülüyor. ABD–İran görüşmelerinin Pakistan’ın kolaylaştırıcılığıyla önümüzdeki günlerde ya İslamabad’da ya da Avrupa’daki başka bir noktada yeniden başlaması mümkün.”

Geçtiğimiz pazar günü, Washington ve Tahran temsilcileri Pakistan’ın arabuluculuğunda İslamabad’da bir araya gelmiş, birkaç saat süren yoğun müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedilmesine rağmen temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmişti.