İran ve Katar dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki bakanın, bölgedeki son gelişmeler ve Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan İran-ABD temasları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, görüşmenin içeriğine ilişkin ilerleyen saatlerde daha detaylı bir açıklama yayımlanacağı bildirildi.