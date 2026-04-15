Grossi: İran’ın nükleer programına dair iddialar gözden geçirilmeli

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, ABD ve İsrail yetkililerinin İran’ın nükleer programına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Grossi, söz konusu iddiaların gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, İran’ın birkaç hafta ya da ay içinde nükleer silah üretmeye yakın olduğu yönündeki söylemleri reddetti.

ABD ve İsrailli yetkililer daha önce İran’ın kısa süre içinde nükleer silah kapasitesine ulaşabileceğini öne sürmüştü.

İranlı yetkililer ise uluslararası platformlarda defalarca, ülkenin nükleer silah geliştirme niyeti olmadığını vurgulamıştır. Ayrıca İslam Devrimi Lideri Şehit Ali Hamaney, nükleer silah üretimini yasaklayan bir fetva yayımlamıştı.