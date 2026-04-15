İran'ın bir petrol tankeri daha Hürmüz Boğazı'ndan geçti 

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'da İran ile gerçekleştirilen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından 12 Nisan'da sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a deniz ablukası sürecini başlatacaklarını iddia etmişti.

İran’ın petrol tankeri Alicia, ABD’nin deniz ablukası tehdidine rağmen bugün Hürmüz Boğazı'ndan geçti.

İran’ın dökme yük gemisi İmam Humeyni Limanı’na doğru ilerliyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına tam bir deniz ablukası uyguladığını ve "hiçbir geminin ablukayı kıramadığını" iddia ederken İran’a ait gıda taşıyan bir dökme yük gemisinin Hürmüz Boğazı’nı geçerek Fars Körfezi'ne girdiği ve İmam Humeyni Limanı’na doğru ilerlediği açıklandı.

İran’a ait süper tanker Hürmüz Boğazını geçti

Bu sabah, ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) yaptırım listesinde yer alan bir süper tanker, konum sistemi açık halde Hürmüz Boğazı'nı geçerek İran kara sularına ulaştı.