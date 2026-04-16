FIFA Başkanı: İran kesinlikle Dünya Kupası'nda olacak

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Washington'da düzenlenen bir forumda yaptığı açıklamada, İran Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılımının kesinleştiğini duyurdu.
Infantino, İran’ın Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandığını belirterek, “İran kesinlikle Dünya Kupası'nda olacak, umarım o zamana kadar barış tamamen sağlanmış olur” dedi.
Türkiye ziyareti sırasında İran Milli Takımı ile buluştuğunu anlatan Infantino, " İki hafta önce Antalya kentinde İran Milli Futbol Takımı'nı ziyaret ettim. İranlı milliler de Dünya Kupası'nda oynamak istiyorlar” ifadesini kullandı.
Mart 2025'te turnuvaya katılma hakkı kazanan İran'ın, ABD'deki sıkı giriş kuralları ve artan güvenlik endişeleri nedeniyle maçlarını başka bir ülkede oynayıp oynamayacağı tartışılıyordu.
Infantino, operasyonel planlamaların tamamlandığını belirterek bu spekülasyonlara son verdi.
