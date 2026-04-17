Pakistan Lübnan'daki ateşkesten memnun

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakanı Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Lübnan'daki 10 günlük ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Şerif, İslamabad'ın Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini ve bölgede kalıcı barışı sağlamak için çabalarına devam edeceğini söyledi.

Daha önce Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgelerde de yürürlüğe girdiğini bildirmişti.