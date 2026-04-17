Erakçi: Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, “Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından halihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemiler için Hürmüz Boğazı'ndan geçiş, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından Lübnan’da 10 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Lübnan'daki ateşkes 27 Nisan'da, ABD ve İran arasındaki arasındaki ateşkes 22 Nisan'da sona eriyor.