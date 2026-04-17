Hizbullah: Direnişçilerin elleri tetikte kalmaya devam edecek

Lübnan’daki İslami Direniş, Lübnan ve halkını savunmak için yürüttüğü “Yenilmiş ekin yaprağı” savaşının 45 günlük bilançosunu açıkladığı 1829 numaralı bildirisini yayımladı.

Direniş, bu süre zarfında 2 bin 184 farklı askerî operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.

"45 günde 2184 operasyon, günde ortalama 49 eylem"

Bildiride "Lübnan ve halkını savunmak için İslami Direniş'in, kahramanlık destanlarının cesaret, yiğitlik, fedakârlık, Allah'a tevekkül ve O'nun yardımına güven açısından nadir örneklerle yazıldığı ‘Yenilmiş ekin yaprağı’ savaşını 45 gün boyunca yürüttüğü" belirtildi.

Direniş'in 2 Mart ile 16 Nisan 2026 tarihleri arasında 1828 bildiri yayımladığı ve bu süre zarfında 2 bin 184 farklı askerî operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bu operasyonlarla Lübnan toprakları içindeki İsrail düşman ordusuna bağlı işgal kuvvetlerine karşı koyulduğu, işgal altındaki Filistin topraklarındaki mevzileri, kışlaları ve askerî üslerinin hedef alındığı ifade edildi.

"160 km derinlikte Tel Aviv hedef alındı"

Direniş'in operasyonlarında intihar insansız hava araçları ve çeşitli roket ateşleriyle İsrail yerleşimleri ve şehirlerinin hedef alındığı belirtildi.

Bu hedeflerin Lübnan-Filistin sınırından başlayarak Tel Aviv şehrinin 160 km ötesine kadar uzanan bir derinlikte olduğu vurgulandı.

Bu eylemlerin, düşmanın sivillere karşı işlediği suçlara ve konut binaları ile sivil altyapıyı vahşice tahrip etmesine karşılık olarak yapıldığı ifade edildi.

Direniş savaşçılarının operasyonlarını günde ortalama 49 eylemle gerçekleştirdiği kaydedildi.

Bildiride, "İsrail ölüm makinesinin, istihbarat kuşatmasına ve ateş vahşetine rağmen mücahitleri vatanlarını, halklarını koruma ve savunma konusundaki ulusal, insani ve dini görevlerini yerine getirmekten alıkoyamadığı" belirtildi.

"Elimiz tetikte, sözümüzde duruyoruz"

Bildirinin devamında, "Direnişçilerin elleri tetikte kalmaya devam edecek, düşmanın ihanetine ve ahdini bozmasına karşı hazırlıklı olacaklardır. Direnişin emini Kasım'a, asil, onurlu ve fedakâr halkına verdikleri söz şudur: Son nefesimize kadar sözümüzde duracağız ve sancağımız asla düşmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: YDH

