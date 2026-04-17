İranlı yetkili: Geçici bir ateşkesi kabul etmiyoruz

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında basın mensuplarına konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Sait Hatipzade, ABD ile İran arasında sağlanan ve Lüban'ı da kapsayan geçici ateşkes ve Hürmüz Boğazı hakkında konuştu.

Hatibzade açıklamalarında, "Herhangi bir geçici ateşkesi kabul etmiyoruz. Çünkü diplomasiyi tüketmek için kullanılan ve ardından yeniden savaşa dönülen bu kısır döngü sona ermelidir" dedi.

'Hürmüz Boğazı İran'ın kararıyla tarih boyunca açık tutuldu'

Yürütülen müzakerelerde kısır döngüyü sona erdirmeyi amaçladıklarını belirten İranlı yetkili, savaş öncesi koşullara atıfta bulunarak, (Hürmüz Boğazı) İran'ın kararıyla tarih boyunca açık tutulmuştur" sözlerini kaydetti.

Hatipzade, İran'a göre ABD ve İsrail tarafından "sebepsiz başlatılan saldırıların bölgedeki gerilimi artırdığını" belirterek, "Bütün bölgeyi boğmaya ve İran'ı boğmaya, dünya ekonomisini ve küresel ekonomiyi de bundan zarar görmeye sürüklemeye karar verdiler" yorumunu yaptı.

Bu savaşın ABD ve İsrail'in tercihiyle başladığını kaydeden Hatipzade, "Eğer bu savaş kalıcı olarak sona erer ve Amerika, çok adil ve dengeli şartları kabul etmeye ve maksimalist tutumlarını bırakmaya karar verir, sahadaki gerçekleri kabul eder ve kimsenin uluslararası hukuku ihlal edemeyeceğini, başka bir ülkeye karşı saldırganlık gösteremeyeceğini ve İran'ın toprak bütünlüğü ile egemenliğinin saygı görmesi gerektiğini kabul ederse, İran, Hürmüz Boğazı'nın gelecekte de barış ve istikrar koridoru olmaya devam edeceğini garanti edebileceğini söylemektedir." diye konuştu.