17 Nis 2026 19:28

Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı'ndan dikkat çeken “Lübnan” mesajı

Lübnan’da ateşkes ilan edilmesinin ardından Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı bir mesaj yayınladı.

Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "18 aydır süren Lübnan'ın kararlı duruşu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin sahadaki desteği, Amerikan-Siyonist cephesini hesaplarını yeniden gözden geçirmeye zorladı.

Amerikan ve Siyonist casus servislerinin değerlendirmeleri, birleşik bir Direniş Cephesi’ne karşı yürütülen bir savaşta zaferin imkansız olduğunu doğruluyor” ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından Lübnan’da 10 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

