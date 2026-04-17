Devrim Muhafızları'ndan ateşkes ihlali uyarısı: Elimiz tetikte 

Devrim Muhafızları Ordusu, 17 Nisan İran İslam Cumhuriyeti Ordu Günü vesilesiyle yazılı açıklama yayımladı.

Devrim Muhafızları, İran Ordusu ile birlikte düşmanların olası bir saldırısına karşı tetikte olduklarını söyledi.

Açıklamada, ABD ile Siyonist İsrail'in ateşkesi ihlal edecek her türlü saldırganlığına "yıkıcı" karşılık vereceği vurgulandı.

40 günlük savaşa atıfta bulunulan açıklamada, düşmanın İran topraklarına yönelik muhtemel kara ve deniz operasyonları ile Fars Körfezi'ndeki İran adalarını işgal etme senaryolarının akamete uğratıldığı ifade edildi.

İran Ordusu ve Devrim Muhafızları kara kuvvetlerinin hazırlık seviyesi sayesinde bu planların başarısızlığa uğradığına işaret edilerek, düşmanın herhangi bir stratejik hatasının sert darbeler ve ağır bir yenilgiyle sonuçlanacağı uyarısı yapıldı.

Ordunun operasyonel kabiliyetlerine dair detayların paylaşıldığı açıklamada, ABD ve Siyonist rejim kaynaklı saldırgan hava araçları ile füzelerin imha edilmesindeki başarılar ordunun gelişim gösterdiği alanlar olarak tanımlandı.

Ayrıca bölgedeki hedeflere yönelik gerçekleştirilen İHA operasyonları, sınır güvenliğinin tahkimi ve Umman Denizi'ndeki devriye faaliyetleri ordunun etkinliğinin birer göstergesi olarak sunuldu.

Açıklamada, ABD'nin 4 Mart'ta uluslararası sularda batırdığı "Dena" gemisinde şehit düşen denizcilerin intikamının da alınacağı kaydedildi.