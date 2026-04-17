İran'a can feda kampanyasına başvurular 27 milyonu geçti

Amerikan-Siyonist düşmanın İran'ının güney kıyılarına ve adalarına yönelik artan askeri tehditlerin ardından vatanı savunmak için başlatılan "Cen Feda" kampanyası yoğun ilgi görüyor.

Şu ana kadar 27 milyon 6 bin 800 kişi "Cen Feda" kampanyasına başvurarak ülkeyi savunmaya hazır olduklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hark Adası’ndaki petrol altyapısını vurma tehdidine karşılık Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin böyle bir saldırısına karşılık olarak bölgedeki ABD varlıklarını “kül yığınına” çevireceğini bildirmişti.



