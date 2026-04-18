Galibaf'tan müzakerelerin ayrıntılarına ilişkin açıklamala

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, kişisel sosyal medya hesabında müzakerelerin ayrıntılarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

1- ABD Başkanı bir saat içinde yedi iddia ortaya attı ve bu iddiaların tamamı yalandır.

2- Bu yalanlarla savaşta kazanamadılar; müzakerede de kesinlikle bir sonuç elde edemeyecekler.

3- Kuşatmanın devam etmesi halinde Hürmüz Boğazı açık kalmayacaktır.

4- Boğazdaki geçişler, “belirlenen güzergâh” üzerinden ve “İran’ın izniyle” gerçekleşecektir.

5- Boğazın açık ya da kapalı olması ve kuralları, sosyal medyada değil sahada belirlenir.

6- Medya savaşı ve kamuoyu mühendisliği, savaşın önemli bir parçasıdır; ancak İran milleti bu manipülasyonlardan etkilenmeyecektir.

7- Müzakerelerle ilgili gerçek ve doğru bilgileri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün açıklamalarından takip edin.