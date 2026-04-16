Lübnan'da ateşkes ilan edildi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Lübnan’da 10 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Donald Trump, ''Az önce Lübnan Cumhurbaşkanı, Sayın Joseph Avn ve Başbakan Netanyahu'yla çok iyi görüşmeler gerçekleştirdim. İki taraf arasında barışı sağlamak amacıyla saat 17.00’de (ABD Doğu Saati) başlayacak 10 günlük bir ateşkes ilan etme konusunda anlaşa sağlandı'' açıklamasında bulundu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Lübnan’da ateşkes sağlanamsı bizim için çok önemli” dedi.