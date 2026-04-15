ABD’ye karşı kararlılık ve güç dengesinin yeniden tanımlanması

Uluslararası ilişkiler literatüründe, özellikle büyük güçlerle karşılaşmalarda sıkça tekrarlanan yazılı olmayan bir ilke vardır: Devletlerin davranışları yalnızca askeri ya da ekonomik kapasitelerine değil, karşı tarafın “siyasi irade algısına” bağlıdır. Başka bir ifadeyle, belirleyici olan yalnızca güç miktarı değil, o gücün kullanılacağına dair inandırıcılıktır.

Bu çerçevede bazı Batılı analistler de, güç karşısında korkunun baskıyı artırabildiğini, kararlı duruşun ise bu baskıyı durdurabildiğini ifade eder. Bu yaklaşım, ideolojik değerlendirmelerden bağımsız olarak, güç davranışlarının analizinde önemli bir yer tutar. Devletler genellikle maliyet–fayda hesabıyla hareket eder. Baskının maliyeti düşük görülürse artar; yüksek ya da dirençli görülürse azalır.

Bu bağlamda korku, belirleyici bir değişkendir. Sürekli geri adımlar, karşı tarafa sınırların esnek olduğu mesajını verir ve baskının artmasına yol açar. Böylece süreç, sadece doğrudan çatışma değil, kademeli bir etki ve nüfuz alanı genişlemesine dönüşür. Buna karşılık, tutarlı ve öngörülebilir bir direnç modeli ortaya konduğunda denge değişir. Bu durumda karşı taraf, baskının maliyetinin arttığını ve eski yöntemlerin etkisizleştiğini görür.

Burada kritik nokta, “direniş” ile “diplomasinin reddi” arasındaki farktır. Direniş, diyaloğu kapatmak değil; net kırmızı çizgiler belirlemektir. Etkili bir duruş, karşı tarafın yalnızca baskıyla değil, gerçek ve dengeli anlaşmalarla sonuç alabileceğini anlamasıyla oluşur.

Stratejik analizlerde, büyük güçlerin “gerilim yönetimi” aşamasına ancak kalıcı bir engelle karşılaştıklarında geçtiği vurgulanır. Bu engel, kısa vadeli baskılarla kırılmayan, davranış değiştirmeyen bir yapıdır. Böyle bir durumda karşı taraf, beklentilerini yeniden tanımlamak zorunda kalır ve daha düşük ama sürdürülebilir uzlaşma noktalarına yönelir.

Güç ve direnç arasındaki ilişki doğrusal değildir. Zayıf ve kırılgan bir direnç baskıyı artırırken, tutarlı ve öngörülebilir bir direnç baskıyı azaltma eğilimi yaratır. Bu nedenle stratejik istikrar, caydırıcılığın temel unsurlarından biridir. Davranışların zaman içinde tutarlı olması, karşı tarafın maliyet hesaplarını değiştirir.

Sonuç olarak uluslararası politikada belirleyici olan unsur söylemler değil, tekrar eden davranış kalıplarıdır. Bu davranışlar zayıflık gösterirse baskı artar; kararlılık ve bütünlük gösterirse baskı yönetim sürecine evrilir.

Bu perspektiften bakıldığında, dış baskılara karşı kararlı ve tutarlı bir duruş, karşı tarafın hesaplarını yeniden gözden geçirmesine yol açabilir. Baskının maliyetinin arttığı ve tek taraflı etkisinin azaldığı bir ortamda, politik araçlar da yeniden şekillenir. Bu durum, gerilimin kontrolsüz şekilde artması yerine daha yönetilebilir bir dengeye doğru evrilebilir.