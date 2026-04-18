Mütteki: Bahreyn, ülkemize yönelik saldırılarda ortak konumdadır

İran İslami Şûra Meclisi Parlamentolararası Birlik (IPU) İcra Konseyi Başkanı Menuçehr Mütteki, Bahreynli bir temsilcinin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Mütteki, Bahreynli temsilcinin sözlerini “edep dışı” olarak nitelendirerek, ifadelerin “sanki ABD ve İsrail’in bir temsilcisi tarafından dile getiriliyormuş gibi” olduğunu söyledi.

Mütteki, “Kırk yıldır ülkenizde İran’ın güvenliğine karşı kullanılan Amerikan üslerinin giderlerini karşılıyorsunuz” dedi.

Bahreyn’deki ABD 5. Filosu’na işaret eden Mütteki, bu üssün “sivil ve endüstriyel hedeflere saldırılarda kullanıldığını” belirtti.

Mütteki ayrıca, Bahreyn’in “yaklaşık 3 milyon metrekarelik bir alanı havaalanı imkânları, oteller ve diğer tesislerle birlikte ABD’nin kullanımına tahsis ettiğini” ifade etti.

Mütteki açıklamasında, “Bu üssün ülkemize yönelik saldırılarda kullanılmasında Bahreyn de ortaktır” dedi.