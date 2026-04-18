  1. Siyaset
18 Nis 2026 20:15

ABD’nin hasmane eylemleri sürerken Hürmüz Boğazı’nın açılmasından söz etmek anlamsızdır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün danışmanı Ali Saffari, El Cezire televizyonuna verdiği özel röportajda, ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasının devam ettiği bir ortamda Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasından söz etmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Daha önce de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD’nin deniz ablukasının ateşkes ihlali anlamına geldiğini hatırlatarak, İran’ın buna karşı gerekli karşılığı vereceği konusunda uyarmıştı.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ise bugün (Cumartesi) yaptığı açıklamada, ABD’nin her türlü taahhüt ihlalinin uygun bir karşılık göreceğini belirtti ve İran’dan çıkışlı veya İran’a yönelik gemi trafiği tehdit altında olduğu sürece Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut durumun değişmeyeceğini ifade etti.

Azar MAHDAVAN

