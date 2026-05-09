CNN: Ayetullah Seyyid Mücteba Hameney ülkeyi yönetiyor

ABD merkezli CNN International kanalının, çok sayıda kaynak ve ABD istihbarat raporuna dayandırdığı haberde, İran’ın yeni İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in savaş stratejileri ve ABD ile yürütülen diplomatik temaslarda aktif rol aldığı ifade edildi.

CNN’e konuşan istihbarat kaynakları, Ayetullah Hameney’in, üst düzey yetkililerle birlikte ülkeyi askeri ve siyasi olarak yönettiğini söyledi.

Konuya aşina kaynaklara göre; değerlendirmeler, İran liderinin savaşı sona erdirmek için ABD ile yapılan müzakereleri yönlendirmede rol oynadığını gösteriyor.

Söz konusu kaynaklar, İran liderliğiyle iletişimin doğrudan görüşmeler veya aracılar vasıtasıyla iletilen mesajlar yoluyla gerçekleştiğini iddia etti.

Haberde ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney ile yaklaşık iki buçuk saat süren kritik bir görüşme gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi.

Söz konusu temasın, İran devlet yönetimi açısından son dönemin en önemli görüşmelerinden biri olduğu belirtildi.

İstihbarat raporları, ABD Başkanı Donald Trump'ın iddialarının aksine, İran'ın askeri kapasitesinin yok edilmediğini ve ABD-İsrail saldırılarına rağmen füze fırlatma rampalarının büyük bir bölümünün hala kullanılabilir durumda olduğunu gösteriyor.

ABD sacus servisi CIA da, artan ekonomik baskıya rağmen, İran ekonomisinin kuşatmayı birkaç ay daha atlatabileceğini tahmin ediyor.