İsrail, İran operasyonu öncesi Irak’ta gizli üs kurdu

İsrail merkezli i24 News’e göre, ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde İsrail’in İran’a yönelik operasyonların başlangıcında Irak topraklarında gizli bir üs kurduğunu açıkladı.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, söz konusu üssün operasyon başlamadan kısa süre önce Irak çölünde inşa edildiğini belirtti.

Haberde, bu bölgenin İsrail özel kuvvetleri ile hava kuvvetleri için lojistik merkez olarak kullanıldığı ifade edildi.

Wall Street Journal’ın aktardığına göre İsrail, savaşın ilk günlerinde bu üssün varlığını anlamaya yaklaşan Iraklı unsurlara yönelik hava saldırıları düzenledi.

Kaynaklar ayrıca, İsrail savaş uçaklarının düşürülmesi ihtimaline karşı üs içerisinde arama-kurtarma ekiplerinin konuşlandırıldığını bildirdi.

İddialara göre, İsfahan yakınlarında bir Amerikan F-15 savaş uçağının düşmesinin ardından İsrail, mürettebatı kurtarmak için devreye girmeye hazır olduğunu bildirdi ve kurtarma operasyonuna destek amacıyla hava saldırıları gerçekleştirdi.