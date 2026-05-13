13 May 2026 14:30

Rusya’da İran Büyükelçisine “direniş” kılıcı hediye edildi(+foto)

Rusya Federal Meclisi Devlet Duması üyesi Anjelika Glazkova, bugün (Salı, 22 Ordibeheşt) Rusya’daki İran Büyükelçisi Kazım Celali ile bir araya geldi.

Rusya Federal Meclisi Devlet Duması üyesi Anjelika Glazkova, bugün (Salı, 22 Ordibeheşt) Rusya’daki İran Büyükelçisi Kazım Celali ile bir araya geldi. Görüşmede Glazkova, ABD ve İsrail’in saldırıları karşısında İran halkının gösterdiği direnişi onurlandırmak amacıyla Celali’ye bir kılıç hediye etti.

Celali görüşmede hediye için teşekkür ederek, çeşitli kamuoyu yoklamalarına göre Rus halkının bu süreçte İran’a güçlü destek verdiğini söyledi. İran ve Rusya’nın Batı’nın aşırı talepleri karşısında aynı cephede yer aldığını belirten Celali, iki ülkenin bu alanda iş birliğini ve eşgüdümünü artırmasının önemine dikkat çekti.

Glazkova ise İran halkının kararlılığını ve direncini övdü ve ülkeye başarı dileklerini iletti.

Rus milletvekili, İran’ın mevcut savaşını Rusya’nın “Büyük Vatanseverlik Savaşı”na benzeterek, bunun ulusal irade ve dayanıklılığın sonucu belirleyeceği kader belirleyici bir mücadele olduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca İran ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yollar da ele alındı.

