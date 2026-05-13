The Jerusalem Post: İran, Hürmüz Boğazı kozuyla ABD’ye ağır maliyetler yükledi

İsrail gazetesi The Jerusalem Post yayımladığı analizde, İran’a karşı sürdürülen ancak henüz kalıcı siyasi anlaşmayla sonuçlanmayan savaşın, bölgesel düzeni ve hatta küresel güç dengesini değiştirdiğini belirtti.

Gazete, ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü savaşta stratejik başarısızlık yaşadığını savunarak, Washington’un İran’ın askeri ve nükleer altyapısına zarar vermeyi başardığını ancak İran yönetimini deviremediğini, füze programını ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ortadan kaldıramadığını yazdı.

Haberde, İran’ın ise Hürmüz Boğazı kozunu kullanarak ABD ve müttefiklerine ağır maliyetler yüklediği, ayrıca füze kapasitesi ile bölgesel nüfuzunu korumayı sürdürdüğü ifade edildi.

The Jerusalem Post ayrıca, Fars Körfezi ülkelerinin bir yandan ABD’nin desteğine ihtiyaç duyarken diğer yandan savaş alanına dönüşme korkusu yaşadığını yazdı. Haberde, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki bölgesel güç modeli konusundaki görüş ayrılıklarının derinleştiği, BAE’nin ise İsrail ile daha geniş güvenlik iş birliğine ve enerji güzergâhlarını çeşitlendirmeye yöneldiği belirtildi.

Gazete ayrıca, Çin ve Rusya’nın Batı blokundaki uyumun zayıflamasından ve enerji krizinden fayda sağladığını, Pakistan’ın ise arabulucu rolü sayesinde diplomatik konumunu güçlendirdiğini ifade etti.

Haberde son olarak, İsrail’in askeri başarılarına rağmen savaşın sona erdirilmesi ve bölgenin geleceğine ilişkin hâlâ net bir siyasi stratejiye sahip olmadığı vurgulandı.