Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “RT India” televizyonuna verdiği röportajda, Babülmendep Boğazı’nda bir çatışma yaşanması halinde küresel enerji sektörünün çok büyük zarar göreceği uyarısında bulundu.

Lavrov, Rusya’nın BRICS adına Hürmüz Boğazı’ndaki durumla ilgili bir bildiri taslağı hazırlanmasını önerdiğini, ancak İran ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmazlıkların buna engel olduğunu ifade etti.

Rus yetkili ayrıca, Donald Trump yönetiminin, Rusya konusunda diyalogu reddetmemesi dışında eski ABD Başkanı Joe Biden dönemindeki politikaları sürdürdüğünü söyledi.

Lavrov, Trump yönetiminin Rusya’yı ekonomik olarak cezalandırmaya çalıştığını belirterek, ABD’nin yaptırımlar aracılığıyla Lukoil ve Rosneft’i uluslararası ticaretten tamamen çıkarmayı hedeflediğini savundu.

Rusya Dışişleri Bakanı, Washington’un ayrıca Venezuela’nın daha önce Rosneft ile yürüttüğü petrol iş birliklerini kontrol altına almaya çalıştığını söyledi. Lavrov, Amerikalıların Avrupalı şirketlere ait olan Nord Stream boru hattını düşük fiyatla satın almak ve patlatılan gaz hatlarını yeniden inşa etmek istediğini belirtti.

Lavrov ayrıca, ABD’nin Rusya’dan Avrupa’ya Ukrayna üzerinden yapılan gaz transitini kontrol etme isteğini gizlemediğini ifade etti.

Rus Bakan, bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu’daki aşırılıkçılık merkezinin onlarca yıl varlığını sürdüreceğini belirtti.

Lavrov son olarak, Avrasya’nın küresel istikrarın sağlanmasında önemli rol oynamaya devam ettiğini vurgulayarak, Hindistan’ın Rusya’dan yakıt tedarikine yönelik çıkarlarının Batı’nın “adil olmayan” uygulamalarından etkilenmeyeceğini, Moskova’nın bunu garanti altına almak için elinden geleni yapacağını söyledi.