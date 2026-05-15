Ayetullah Hamaney'den "Firdevsi’yi Anma Günü" mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in yayımladığı mesajda, İran halkının “Üçüncü Kutsal Savunma” sürecinde de önceki savaşlarda olduğu gibi direniş ve fedakârlık ruhunu ortaya koyduğunu belirtti.

İran halkının savaş ve baskılar karşısında sergilediği dayanışmanın, Firdevsi’nin Şehname eserinde anlatılan kahramanlık destanlarının günümüzdeki yansıması olduğunu ifade eden Ayetullah Hamaney’in mesajında, İran toplumunun bağımsızlık ve kimlik mücadelesinde ortak bir bilinç etrafında birleştiği vurgulandı.

Kültür, sanat ve edebiyat çevrelerine de çağrıda bulunan Ayetullah Hamaney, savaş ve direniş sürecinde yaşananların kalıcı eserlerle gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirterek, sanatçıların ve yazarların toplumsal direnişi tarihsel hafızaya dönüştürme sorumluluğu taşıdığını ifade etti.

Devrim Lideri, özellikle Amerikan yaşam tarzı ve kültürel etkilerine karşı “dilsel ve kültürel savunma” çağrısı yaparak genç nesillerin İran-İslam medeniyeti ekseninde yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.