Ayetullah Hamaney’den milletvekillerine ulusal birlik çağrısı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, İran İslam Şura Meclisi’nin ilk döneminin açılış yıl dönümü ve 12. Meclis’in üçüncü çalışma yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda milletvekillerine hitap etti.

Ayetullah Hamaney mesajında, Meclis’in İran halkının iradesini temsil eden temel kurumlardan biri olduğunu belirterek, milletvekillerinin ülkenin geleceğini şekillendirme konusunda önemli sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Devrim Lideri, özellikle ekonomi, geçim sıkıntısı, üretim, istihdam, enflasyonla mücadele, bilim ve sanayinin geliştirilmesi, yolsuzlukla mücadele ve yoksulluğun azaltılması gibi alanlarda yoğun çalışma çağrısı yaptı.

Ayetullah Hamaney, “Meclis’in aldığı kararların ülkenin ana meseleleri ve halkın ihtiyaçlarıyla doğrudan ilişkili olması, umut oluşturmayı ve ülkenin geleceğini inşa etmeyi hedeflemesi gerekir” dedi.

Ayrıca toplumun istikrarlı bir gelecek perspektifine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Ayetullah Hamaney, milletvekillerinin söylemleri ve yasama faaliyetleriyle Meclis’i “umut üretici öncü bir kurum” haline getirebileceğini söyledi.

Mesajında ulusal birlik konusuna da dikkat çeken Ayetullah Hamaney, İran’ın karşı karşıya olduğu baskılar sonrasında düşmanın toplumsal ayrışma yaratmayı hedeflediğini savundu.

Ayetullah Hamaney, siyasi ve toplumsal kesimlere birlik çağrısında bulunarak, “Anlamsız siyasi çekişmelerden ve toplumsal farklılıkları büyütmekten kaçınılmalıdır” ifadelerini kullandı.