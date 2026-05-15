15 May 2026 19:46

Pezeşkiyan:

Firdevsi, Şehnâme eseri ile İran kimliğini ölümsüzleştirdi

İran Cumhutbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, “Firdevsi’yi Anma ve Fars Dilini Koruma Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

İran Cumhutbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın mesajında, “Firdevsi, Şehnâme ile İran'ın tarihi ve kültürel kimliğini ölümsüzleştirdi ve adaletle özleşen kahramanlığa anlam kazandırdı.

Bugün vatan evlatları da bu toprakların güvenliğini ve onurunu zalimlere karşı koruyor" ifadelerine yer verildi.

Ebu'l Kasım Firdevsi, Divan edebiyatını da derinden etkilemiş büyük bir İranlı şairdir. Günümüze Şehname adlı yapıtı kalmıştır.

Şehnâme, İran’ın mitolojik, kahramanlık ve tarihî hikâyelerini anlatan yaklaşık 50.000 beyitlik destansı bir şiir kitabıdır. Bu eser sadece edebi bir başyapıt değil, aynı zamanda İran halkının tarihi ve kültürel kimliğinin bir belgesidir.

