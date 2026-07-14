İran Dışişleri'nden İngiltere'ye sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere hükümetinin İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında tehdit olarak tanımlamasını kınadı ve bu kararı haksız, sorumsuz ve devletlerin egemen eşitliği ile iç işlerine karışmama ilkeleri başta olmak üzere uluslararası hukukun temel kurallarına aykırı olarak değerlendirdi.

Bakanlık açıklamasında, Devrim Muhafızları'nın İran Silahlı Kuvvetleri'nin ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilerek, İran Ordusu ile birlikte ülkenin toprak bütünlüğünü, ulusal egemenliğini ve ulusal güvenliğini koruma görevini üstlendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Devrim Muhafızları'nın İran'ın güvenliğinin korunması ile bölgesel barışa katkıları ve özellikle DEAŞ'a karşı mücadeledeki rolünün herkes tarafından bilindiği kaydedildi.

Tahran, İngiltere'nin bağımsız bir devletin resmi kurumunu güvenlik tehdidi olarak etiketlemesini "ucuz, kışkırtıcı ve Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukuku ihlal eden bir girişim" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, Batı Asya'nın ABD ve Siyonist rejimin politikaları nedeniyle zaten ciddi bir kriz ve gerilim içinde bulunduğu bir dönemde alınan bu kararın, kararın mimarlarının kötü niyetini ortaya koyduğu savunuldu.

İngiltere'nin uzun yıllardır farklı ülkelerin iç işlerine müdahale ettiği ve sömürgeci politikalar izlediği öne sürülen açıklamada, NATO Genel Sekreteri'nin ifadelerine atıf yapılarak, Londra'nın son ABD-İsrail saldırılarında saldırganların ortağı olduğu iddia edildi. Bu nedenle İngiltere'nin başka ülkeleri suçlayacak ahlaki bir meşruiyete sahip olmadığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca, İngiltere'nin güvenlik gerekçelerini öne sürmesine rağmen terör örgütleri ve şiddet yanlısı gruplara ev sahipliği yaptığını ve destek verdiğini belirtti.

İran, Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu vurgulayarak, İngiltere'nin aldığı kararın doğuracağı siyasi, hukuki ve diplomatik sonuçların sorumluluğunun tamamen Londra yönetimine ait olacağını bildirdi.