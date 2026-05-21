Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif gelecek hafta Çin’e gidecek

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in gelecek hafta Çin’e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Habere göre Şerif’in ziyareti 23–26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve temaslar kapsamında iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Açıklamada, Pakistan Dışişleri Bakanı’nın mart ayı sonunda, bölgede gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik girişimlerin yoğunlaştığı dönemde Pekin’i ziyaret ettiği de hatırlatıldı.

Haberde ayrıca son dönemde Çin’e yönelik üst düzey diplomatik temasların arttığına dikkat çekildi. Ancak diğer liderlerin ziyaretlerine ilişkin bazı iddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.