23 May 2026 12:58

Bakan Erakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'a resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’a gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir ile ölgesel gelişmeler ve diplomatik girişimleri ele aldı.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, İran yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği Tahran ziyareti kapsamında, dün Seyyid Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

Gece geç saatlere kadar süren görüşmede taraflar, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın tırmanmasının önlenmesi ve sona erdirilmesine yönelik son diplomatik girişimler ile inisiyatifler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Taraflar ayrıca, Batı Asya bölgesinde barış, istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çözüm yollarını da değerlendirdi.

