İran: Müzakerelerin önceliği savaşı sonlandırmak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, mevcut müzakerelerin önceliğinin savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesi olduğunu ifade ederek, bu aşamada nükleer programa ilişkin ayrıntılı görüşmelere girilmeyeceğini söyledi.

Bekayi, bunun nedenini karşı tarafın geçmişteki aşırı talepleri nedeniyle yaşanan olumsuz deneyimler olarak açıkladı.

Süreç ve Pakistanlı üst düzey yetkililerin Tahran’daki temaslarına değinen Bekayi, bunun önemli bir dönüm noktasına veya belirleyici bir aşamaya gelindiğini gösterdiğini belirtti. Ancak bir anlaşmanın yakın olduğu sonucunun çıkarılmaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Diplomasi zaman alan bir süreçtir ve taraflar görüşlerini iletmek için her fırsatı değerlendirmektedir.”

İran ile ABD arasındaki görüşmelerdeki son gelişmelere de değinen Bekayi, Pakistanlı üst düzey yetkililerin Tahran’daki temaslarının sürecin yeni bir aşamaya geçtiğini gösterdiğini ifade etti. Daha önce de Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir’in Tahran’a ziyaret gerçekleştirdiğini ve bu temasların sürdüğünü hatırlattı.

Müzakerelerde bir anlaşmanın yakın olup olmadığı sorusuna Bekayi şu yanıtı verdi:

“Hayır, böyle bir sonuca varamayız. İran ile ABD arasındaki görüş ayrılıkları son derece derin. Özellikle son 2-3 ayda işlenen suçlardan sonra, birkaç görüşme veya birkaç haftalık müzakere süreciyle mutlaka sonuca ulaşılacağını söylemek mümkün değil.”

Sözcü Bekayi, hangi konuların şu anda daha fazla önem taşıdığı sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanıyor. Bu aşamada nükleer konuların ayrıntılarının tartışılması planlanmıyor. Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların sona ermesi önemli bir konu. Ayrıca Hürmüz Boğazı’nın durumu ve ABD’nin gemilere yönelik müdahaleleri —kendilerinin bunu İran’a deniz ablukası olarak adlandırdığı durum— da değerlendirilmesi gereken başlıklar arasında yer alıyor.”

ABD tarafının nükleer taleplerine ilişkin soruya Bekayi, İran’ın yaklaşımının net olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Şu anda önceliğimiz savaşın sona erdirilmesidir. Nükleer konuların ayrıntılarına girmememizin nedeni açıktır. Bunu daha önce iki kez denedik ve karşı tarafın aşırı talepleri nedeniyle savaş ortamına sürüklendik. Bu deneyimi göz ardı edemeyiz.”

Bekayi ayrıca İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) üyesi olduğunu vurgulayarak, ülkesinin barışçıl amaçlarla nükleer enerjiden yararlanma hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum konusundaki İran tutumunun açık olduğunu belirten Bekayi, bu aşamada ayrıntılı tartışmalara girilmesinin sonuç vermeyeceğini söyledi. Daha önce benzer süreçlerin yaşandığını ve görüş ayrılıklarının çözülemediğini belirterek, karşı tarafın taleplerinin müzakere sürecini çıkmaza sürüklediğini savundu.

Katar’dan bir heyetin İran’da bulunup bulunmadığı sorusuna da yanıt veren Bekayi, bugün Katarlı bir heyetin Dışişleri Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirdiğini doğruladı.

Bekayi, bölge ülkeleri ve bölge dışındaki birçok ülkenin savaşın sona erdirilmesi ve gerilimin artmasının önlenmesi için çaba gösterdiğini, bu girişimleri değerli bulduklarını ancak resmi arabuluculuk rolünün hâlen Pakistan tarafından yürütüldüğünü söyledi.