30 May 2026 13:17

Erakçi'den bölgesel işbirliği vurgusu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Müslüman ülkelerin barış için birlikte hareket ettiğini belirterek, mevcut koşullarda bölgesel dayanışma ve işbirliğinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Müslüman ülkelerin liderlerinin barışın tesisi için ortak bir duruş sergilediğini ifade etti.

Erakçi, “Çok hassas bir dönemde, barış yanlısı Müslüman liderler barışın önünü açmak için omuz omuza duruyor” ifadelerini kullandı.

Bölge ülkeleri arasındaki dayanışma ve işbirliğinin mevcut şartlarda en üst düzeyde önem taşıdığını belirten Erakçi, Müslüman liderlerin ortak çabalarının tarihe geçeceğini söyledi.

İranlı Bakan, paylaşımının sonunda Kurban Bayramı dolayısıyla tüm Müslümanların bayramını da kutladı.

