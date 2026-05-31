İran U17 Serbest Güreş Milli Takımı Asya’da şampiyon oldu

Vietnam’ın Da Nang kentinde organize edilen Asya Gençler Şampiyonası'na katılan İran U17 Serbest Güreş Milli Takımı 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde ederek birinci oldu.

Bu turnuvadaki takım sıralaması şöyle:

İran 178 puan Japonya 165 puan Hindistan 153 puan Özbekistan 148 puan Kazakistan 133 puan Kırgızistan 69 puan Tacikistan 62 puan Türkmenistan 57 puan Moğolistan 57 puan Güney Kore 38 puan

Bu yıl Vietnam, Asya Gençler Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yapıyor.

