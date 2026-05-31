İran U17 Serbest Güreş Milli Takımı Asya’da şampiyon oldu

Vietnam’ın Da Nang kentinde organize edilen Asya Gençler Şampiyonası'na katılan İran U17 Serbest Güreş Milli Takımı 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde ederek birinci oldu.
Bu turnuvadaki takım sıralaması şöyle:
- İran 178 puan
- Japonya 165 puan
- Hindistan 153 puan
- Özbekistan 148 puan
- Kazakistan 133 puan
- Kırgızistan 69 puan
- Tacikistan 62 puan
- Türkmenistan 57 puan
- Moğolistan 57 puan
- Güney Kore 38 puan
Bu yıl Vietnam, Asya Gençler Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yapıyor.
