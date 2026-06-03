Gadir-i Hum Bayramı için "Rehber Ali’dir" müzik klibi yayınlandı

Tahran merkezli Beyan Gostar Meşkat Enstitüsü’nün Gadir-i Hum Bayramı vesilesiyle Azeri dilinde hazırladığı “Rehber Ali’dir” adlı klip yayınlamdı.



Yapımcılığını Dr. Aref Abdullahi’nin üstlendiği eseri meddah Hacı Hadi Kazımi seslendirdi.

Söz konusu klip, Gadir öğretilerini bölgedeki Türk topluluklar arasında tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır.

Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan, Türkiye ve Rusya'daki Müslümanları için sunulan bu değerli eserin, bölge halkı tarafından ilgiyle karşılanması bekleniyor.

Beyan Gostar Meşkat Enstitüsü, şu ana kadar dini ve kültürel alanlarda 13 değerli eserler üretmiştir.

