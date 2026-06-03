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3 Haz 2026 20:44

Gadir-i Hum Bayramı için "Rehber Ali’dir" müzik klibi yayınlandı

Gadir-i Hum Bayramı için "Rehber Ali’dir" müzik klibi yayınlandı

Dini ve kültürel alanda değerli eserler üreten Beyan Gostar Meşkat Enstitüsü’nün hazrıladığı  “Rehber Ali’dir” adlı klip yayınlandı.

Tahran merkezli Beyan Gostar Meşkat Enstitüsü’nün Gadir-i Hum Bayramı vesilesiyle Azeri dilinde hazırladığı “Rehber Ali’dir” adlı klip yayınlamdı.


Yapımcılığını Dr. Aref Abdullahi’nin üstlendiği eseri meddah Hacı Hadi Kazımi seslendirdi.

Söz konusu klip, Gadir öğretilerini bölgedeki Türk topluluklar arasında tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır.

Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan, Türkiye ve Rusya'daki Müslümanları için sunulan bu değerli eserin, bölge halkı tarafından ilgiyle karşılanması bekleniyor. 

Beyan Gostar Meşkat Enstitüsü, şu ana kadar dini ve kültürel alanlarda 13 değerli eserler üretmiştir.
 

News ID 1936898

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