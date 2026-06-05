Dağıstan Lideri: İran saldırganlara karşı direnişi takdire şayandır

Dağıstan Cumhuriyeti Başkanı Fyodor Şçukin, İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali ile 29. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu marjında gerçekleştirdiği görüşmede, İran'ın saldırganlar karşısındaki kahramanca direnişinin takdire şayan olduğunu belirterek, ülkenin bu süreçten zaferle çıkacağını ifade etti.

İran'ın Rusya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Şçukin, İran'ı Dağıstan'ın bir numaralı dış ortağı olarak nitelendirdi.

Şçukin, Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti ile İran arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Şçukin, 2025 yılında Dağıstan'dan İran'a yapılan ihracatın 1 milyon tonu aştığını belirterek, bunun bir önceki yıla göre yüzde 22'lik artış anlamına geldiğini söyledi.

İki taraf arasındaki ticaret hacminin yıl içerisinde daha da artmasını beklediğini ifade eden Şçukin, İran'ın Dağıstanlı sürücülere sağladığı destek ve kolaylıklardan dolayı teşekkür etti.

Rus makamlarının daveti üzerine St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılan Celali ise Dağıstan ile iş birliğinin İran açısından önemli olduğunu vurguladı.

Celali Dağıstan'ın, Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ile iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesinde önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

Celali ayrıca, Mahaçkale Limanı'nın İran-Rusya ticari ilişkilerinin gelişimindeki önemine dikkat çekerek, bunun ikili ticaretin büyük bölümünün bu bölge üzerinden veya bu güzergâh kullanılarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

Görüşmeye Dağıstan yerel yönetiminin başkanı ile bölgenin Rusya Federasyon Konseyi'ndeki temsilcisi de katıldı.

Dağıstan, Rusya'nın Hazar kıyısındaki bölgelerinden biri olup, İran ile tarihî ve kültürel yakınlıklara sahip bir bölge olarak öne çıkıyor.