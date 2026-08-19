Bayraktaroğlu Suudi Arabistan, ABD ve Katarlı mevkidaşı ile bölgedeki durumu görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD, Suudi Arabistan ve Katarlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

İlk temas Suudi Arabistan'la

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının bu görüşmeye ilişkin bilgilendirmesinde de iki komutanın "ikili ilişkiler ve bölgesel konuları" ele aldığı belirtildi.

ABD'li mevkidaşı ile de görüştü

Bayraktaroğlu'nun bir diğer telefon görüşmesi ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile gerçekleşti..

Görüşmeye ilişkin ayrıntılı bir gündem paylaşılmadı. İki Genelkurmay Başkanının "ikili ilişkiler ve bölgesel konuları" ele aldığı bildirildi.

Bayraktaroğlu, son olarak Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.