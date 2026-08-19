Galibaf'tan dikkat çeken mesaj: ABD onurlu çıkış arıyor

İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabı X üzerinden Şehit General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühandis'in şehit edildiği yerin fotoğrafını paylaştı.

Galibaf’ın Arapça olarak paylaştığı mesajda, "Sevgili Ebu Mehdi ve Hacı Kasım! Ramazan Savaşı'ndan sonra bölgenin yeni düzeninde, yabancıların müdahalesi hızla azalmaktadır. Bu, mücadelenizin ve mübarek kanınızın meyvesidir.

Amerikan güçleri bölgeden onurlu bir şekilde çekilmeyi hedefliyor ve Siyonist rejimin ‘Nehirden Denize’ hayali gerçekleşmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

Galibaf, bölgedeki gelişmeleri görüşmek, Tahran-Bağdat arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirmek ve Batı Asya’da istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ortak çözüm yollarını ele almak üzere bugün Bağdat'a gitti.