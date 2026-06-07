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7 Haz 2026 15:34

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan dışişleri bakanları İstanbul’da buluşuyor

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan dışişleri bakanları İstanbul’da buluşuyor

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı yarın İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak.

Türk medyasına göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın 10’uncusuna yarın İstanbul’da ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili katılacak.

Toplantıda, üç ülke arasındaki mevcut iş birliğinin gözden geçirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin ortak çalışma alanlarının değerlendirilmesi öngörülüyor. Gündemde, bölgesel gelişmeler, dış politika meseleleri ve Güney Kafkasya’da iş birliği, ulaştırma ve bağlantısallık projeleri ile bölgesel transit ağlarının güçlendirilmesi, enerji güvenliği, ticaret ve ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi başlıkları yer alacak.

News ID 1936950

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