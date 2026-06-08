İran'dan önemli açıklama: Askeri operasyonlar durduruldu

Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargahı, ABD’den destek alan Siyonist İsrail’in Lübnan’ın güneyine ve Beyrut’un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarına yanıt olarak İran Silahlı Kuvvetleri’nin düşmana karşı “acı verici” bir operasyon düzenlediğini bildirdi.

“Siyonist rejimin ve destekçilerinin bu yanıttan gereken dersi çıkarması gerektiği” vurgulanan açıklamada, mevcut operasyonların sona erdiği duyurulurken, İsrail’in saldırgan tavrını sürdürmesi halinde “çok daha sert ve ezici” karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.