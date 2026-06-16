İran Merkez Bankası Başkanı Moskova'ya gitti

İran Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Himmeti, İran ile Rusya arasındaki parasal ve bankacılık ilişkilerini geliştirmek amacıyla bir heyetin başında bugün Moskova’ya gitti.

Ziyaret kapsamında tarafların, iki ülke arasındaki mali iş birliğinin genişletilmesi ve bankacılık alanındaki etkileşimin güçlendirilmesine yönelik konuları ele alması bekleniyor.

Görüşmelerde para transferlerinin kolaylaştırılması, merkez bankaları arasındaki iş birliğinin artırılması ve ekonomik ticaret hacmini yükseltecek yeni mekanizmaların oluşturulması gibi başlıklar üzerinde durulacağı belirtildi.

Söz konusu ziyaret, İran ile Rusya arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin derinleştirilmesi yönündeki çabaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.