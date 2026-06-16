En küçük hata düşmana ağır bedel ödetir

Dayatılan savaş ve son çatışmaların boyutlarını değerlendiren İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, savaşların saldırı ve savunma olmak üzere ikiye ayrıldığını ifade ederek, “Saldırgan ülke belirli hedefler peşinde koşarken, savunmadaki ülke kendi varlığını ve toprak bütünlüğünü korumaya çalışır. Bu iki savaşta da biz ülkemizi güçlü bir şekilde savunduk ancak haksız yere saldırıya uğradık. Düşman açıkça İran’ı teslim almak, İslam Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmak ve hatta İran haritasını değiştirmek istediğini ilan etmişti. Ancak bugün bu hedeflerin hiçbiri gerçekleşmedi” dedi.

Tümgeneral Hatemi, düşmanın 12 günlük savaşta ve Ramazan Savaşı olarak adlandırdığı süreçte başarısızlığa uğradığını savunarak, “O günlerde düşman ateşkes için yalvardı. Bugün İran uluslararası arenada her zamankinden daha fazla öne çıkıyor ve sınırlarımız geçmişe göre daha sağlam durumda. İran milleti teslim olmadığı gibi, son Lübnan meselesinde de İran’ın iradesi düşmana kabul ettirildi” ifadelerini kullandı.

Düşmanın askeri zafer elde ettiği yönündeki iddiaları da reddeden Tümgeneral Hatemi, İran Deniz Kuvvetleri’nin Umman Denizi kıyılarındaki 600 kilometrelik sahil şeridini güçlü şekilde savunduğunu söyledi.

Tümgeneral Hatemi, “Övünerek bahsettikleri düşman gemileri sularımıza yaklaşır yaklaşmaz seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Güney kıyılarında ordu ve Devrim Muhafızları’nın kara ve deniz birlikleri konuşlandırıldı ve düşman yaklaşmaya cesaret edemedi. Hava savunma sistemlerimiz son ana kadar aktif kaldı, düşman İHA’larını düşürdü ve savaş uçaklarını geri püskürttü” dedi.

İran Hava Kuvvetleri’nin performansına da değinen Tümgeneral Hatemi, “Amerikalılar, El-Udeyd Üssü’nde ölen 13 personelden 6’sının, İran Hava Kuvvetleri’ne ait Su-24 savaş uçaklarının bombardımanı sonucu öldüğünü kabul etti. Bazı sınır bölgelerinde düşmanı pusuya düşürmek için hazır bekledik ancak onlar yaklaşmaya cesaret edemedi. Çünkü ciddi bir itibar kaybıyla karşı karşıya kalacaklarını biliyorlardı” diye konuştu.

Tümgeneral Hatemi, düşmanın hem siyasi hem de askeri alanda başarısız olduğunu belirterek, bunun temel nedeninin yanlış hesaplamalar olduğunu söyledi.

Düşmanın İran halkına ilişkin değerlendirmelerinde de hata yaptığını belirten Tümgeneral Hatemi, “Halkın bilinçli şekilde sokaklara çıkması, düşmana İranlıların inançları ve direnci konusunda yanıldığını gösterdi. Bugün dünya Hürmüz Boğazı’nın önemini daha iyi anladı, halkımız da kendi değerinin farkına vardı” ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Hatemi, silahlı kuvvetlerin caydırıcılığının ve hazırlık seviyesinin artırıldığını vurgulayarak, “Düşman en küçük bir hata yaparsa, İran halkının birikmiş öfke ve kararlılığıyla karşı karşıya kalacak ve bu durum onun için son derece ağır sonuçlar doğuracaktır” uyarısında bulundu.