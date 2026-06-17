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17 Haz 2026 07:30

Hatemu'l-Enbiya Karargâhı'ndan İsrail'e uyarı: Saldırılar sürerse İran karşılık verecek

Hatemu'l-Enbiya Karargâhı'ndan İsrail'e uyarı: Saldırılar sürerse İran karşılık verecek

Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargâhı, İsrail'in ateşkese rağmen Güney Lübnan'daki saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, ihlallerin devam etmesi halinde İran'ın silahlı kuvvetlerinin sert karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargâhı, İsrail'in Güney Lübnan'daki saldırılarının devam etmesine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD Başkanı'nın savaşın sona erdiğini duyurmasının ardından İsrail ordusunun son iki gün içinde Güney Lübnan'daki ateşkesi 84 kez ihlal ettiği ve Lübnan halkına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Karargâh açıklamasında, "İsrail rejiminin çocuk katili ordusu Güney Lübnan'daki saldırı ve provokasyonlarına son vermezse, İran'ı güçlü silahlı kuvvetlerinin sert yanıtını beklemelidir" ifadelerine yer verildi.

News ID 1937103

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