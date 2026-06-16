Direniş ekseni en zor şartlarda bile ABD ve İsrail’e karşı ayakta duruyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, direniş hareketinin köklerinin İmam Humeyni (r.a) dönemine dayandığını belirterek, yıllar içinde farklı direniş gruplarının birleşerek “Direniş Ekseni”ni oluşturduğunu söyledi.

Tuğgeneral Kaani, bu yapının uzun süredir ABD, İsrail ve Batılı güçler açısından önemli bir endişe kaynağı olduğunu ifade ederek, “ABD ve İsrail çok iyi biliyor ki en ağır baskılar altında dahi sahayı terk etmeyen güç direniş hareketidir” dedi.

Direniş gruplarının, Aksa Tufanı Operasyonu sonrasından bugüne kadar yoğun baskı ve saldırılara rağmen faaliyetlerini sürdürdüğünü savunan Tuğgeneral Kaani, Filistin ve Lübnan’daki gelişmelerin bunu gösterdiğini öne sürdü.

İranlı komutan, son çatışmalarda direniş eksenine bağlı unsurların ön saflarda yer aldığını belirterek, özellikle Hizbullah’ın İran’ın yanında uzun süre mücadele verdiğini söyledi.

Tuğgeneral Kaani, “Hizbullah yalnızca askeri bir yapı değil, Lübnan toplumunda geniş bir tabana sahip bir harekettir” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Kaani ayrıca, Babülmendep Boğazı’nın direniş ekseninin önemli stratejik kozlarından biri olduğunu belirterek, Yemen’deki direniş güçlerinin bölgede etkili olduğunu savundu.

Kudüs Gücü Komutanı, son savaşın ABD’nin uluslararası itibarına zarar verdiğini ve İsrail’in zayıflama sürecini hızlandırdığını belirtirken, İran’ın müzakere heyetinin de İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sırasında kararlı bir tutum sergilediğini söyledi.

Tuğgeneral Kaani, “Lübnan konusunda gösterilen duruş, hem sahadaki hem de diplomasideki aktörlerin direniş anlayışı etrafında birleştiğini ortaya koydu” değerlendirmesinde bulundu.