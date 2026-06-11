Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği sıfıra düştü

Hatemu'l Enbiya Karargahı, Hürmüz Boğazı'na ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, "Bölgedeki güvensizlik nedeniyle şu andan itibaren Hürmüz Boğazı, petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatılmıştır ve her türlü geçişe müdahale edilecektir." ifadeleri yer aldı.

Yapılan uyarının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki gemiyi vurduğunu açıkladı.

Uydu görüntüleri, Hatemu'l Enbiya Karargahı’nın yayımladığı bildirinin ardından Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir trafiğin olmadığını gösteriyor.

Hürmüz Boğazı, Ortadoğu'da, Fars Körfezi ile Umman Denizi arasında yer alan dar, uzun ve jeopolitik önemi yüksek bir su yoludur.