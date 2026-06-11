İranlı komutandan ABD'ye sert uyarı

Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kutsal Hürmüz Boğazı'nı güvensiz mi kılıyorsunuz? Bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz! Bu, Allah'ın izniyle, Amerikalıların bölgedeki küstahlığına verilen cevaptır" ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu: Bölgedeki 21 ABD hedefi vuruldu

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan son açıklamada, ABD’nin saldırılarına karşılık olarak bölgedeki deniz ve hava üslerinde 21 hedefin vurulduğu belirtildi.

İran’ın misillemelerine rağmen ABD’nin saldırılarını sürdürmesi üzerine, Ürdün’deki Muvaffak Salti askeri üssünün uzun menzilli katı yakıtlı füzelerle hedef alındığı ifade edildi. Saldırılarda F-35 savaş uçakları hangarları dahil dört önemli hedefin imha edildiği aktarıldı.

