İran müzakere heyeti İsviçre'ye gitti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, mutabakat zaptının uygulanması ve siyonist rejimin Lübnan’a saldırılarının durdurulmasını ABD ile görüşmek üzere İran heyetinin İsviçre’ye hareket edeceğini açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan Bekayi, nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamasının mutabakat zaptının beş maddesinin yerine getirilmesine bağlı olduğunu belirterek, “Bu seyahat, karşı tarafın yükümlülüklerinin yerine getirilmesini talep etmek ve takip etmek amacıyla gerçekleştirilmektedir çünkü herhangi bir mutabakatın değerlendirilmesinde en önemli kriter, uygulama aşamasıdır.” dedi.

İsviçre: ABD - İran görüşmeleri için Bürgenstock’ta 'gizli ve güvenilir ortam' sağlanıyor

İsviçre, Bürgenstock’ta ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın uygulanmasına yönelik görüşmeler için “gizli ve güvenilir bir ortam” sağlamaya devam ettiğini açıkladı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İran arasında varılan mutabakatın ardından planlanan teknik görüşmelerin Bürgenstock’ta sürdürülmesine destek verildiği belirtildi.

Açıklamada, “İsviçre, ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin Bürgenstock’taki görüşmeleri kolaylaştırmak için gizli ve güvenilir bir ortam sağlamaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.