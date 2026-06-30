Lübnan'da şehit sayısı 4 bin 278’e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist İsrail’in 2 Mart’tan bu yana ülke genelinde düzenlediği saldırılara ilişkin güncel bilanço verilerini paylaştı.

Bakanlığın açıklamasına göre, saldırılarda şehit sayısı son 24 saatte 21 artarak 4 bin 278’e yükseldi. Yaralı sayısının ise 12 bin 196 olduğu bildirildi.

Bakanlık, bir gün önce yaptığı açıklamada şehit sayısının 4 bin 257 olduğunu duyurmuştu.

Öte yandan Siyonist rejim ordusunun, ateşkes süreci ve bölgesel diplomatik girişimlere rağmen Lübnan’ın güneyine yönelik askeri saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, İsrail topçu birlikleri Nebatiye vilayetine bağlı Beyt Yahun beldesini hedef aldı. İsrail güçlerinin ayrıca Bint Cubeyl ilçesindeki Ayta el-Cebel ve Beyt Yahun beldelerinde bazı evleri ateşe verdiği kaydedildi.

