Barzani: Şehit Hamaney İran ve İslam dünyası için kalıcı ve tarihî bir miras bıraktı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, üst düzey yetkililerin yer aldığı bir heyetle birlikte Tahran'daki İmam Humeyni Musallası'nda düzenlenen veda törenine katılarak şehit liderin naaşına saygılarını sundu.

Heyette, IKBY Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Heriri, Barzani'nin İran Temsilcisi Abdullah Akreyi ve IKBY Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şehab'ın da aralarında bulunduğu üst düzey isimler yer aldı.

Barzani, anı defterine yazdığı mesajda, Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in şehit edilmesi dolayısıyla bir kez daha taziyelerini ileterek, IKBY'nin dayanışmasını ifade etti.

Barzani mesajında ayrıca, şehit liderin İran İslam Cumhuriyeti ve İslam dünyası için bıraktığı kalıcı ve tarihî mirasa vurgu yaptı.

Barzani, tören sırasında Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhsin Rızai başta olmak üzere İranlı üst düzey yetkililere de taziyelerini iletti.