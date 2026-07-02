Neçirvan Barzani, cenaze töreni için Tahran'a gelecek

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin İran Temsilcisi Abdullah Akreyi, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin cuma günü üst düzey bir heyetle Tahran'a giderek şehit Hamaney için düzenlenecek cenaze törenine katılacağını açıkladı.

Akreyi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Mesud Barzani, Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani'yi törene resmi olarak davet ettiğini belirterek, Neçirvan Barzani'nin Mesud Barzani'yi temsilen Tahran'da bulunacağını ve kendisinin özel mesajını Pezeşkiyan'a ileteceğini söyledi.

Açıklamaya göre Barzani, ziyareti kapsamında Pezeşkiyan, Muhammed Bakır Galibaf, Abbas Erakçi, Muhammed Bakır Zülkadr ve diğer üst düzey İranlı yetkililerle bir araya gelecek. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Ortadoğu'daki son durum ele alınacak.

Akreyi, ziyaretin temel amacının cenaze törenine katılmak olduğunu belirterek, Neçirvan Barzani'nin 2024 yılında Ayetullah şehit Hamaney ile yaptığı görüşmeyi "tarihi bir buluşma" olarak değerlendirdiğini ve bu görüşmeyi her zaman olumlu şekilde andığını ifade etti.

Akreyi, Tahran-Erbil ilişkilerinin güçlendirilmesi, bölgesel gelişmeler ve Ortadoğu'daki önemli konuların da ziyaret gündeminde yer alacağını kaydetti.